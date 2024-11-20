Эрдоган высказался об ударах ATACMS по России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал разрешение на удары по России американскими дальнобойными ракетами «разжиганием войны». Об этом сообщает Hürriyet.
В середине ноября уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Американские СМИ писали, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении.
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Эрдоган подчеркнул, что Турция не считает решение Байдена правильным и не одобряет его. Он отметил, что Анкара выступает за «большее количество мирных усилий, доброй воли и дипломатии, а не за большее количество оружия, крови и слез».
Он отметил, что шаг Байдена приведет не только к эскалации конфликта, но и к «еще большей реакции» со стороны России. Президент Турции заявил, что Владимир Путин одобрил доктрину, позволяющую ответить ядерным оружием на атаки баллистическими ракетами.
«Все это может поставить регион и мир на грань новой великой войны. С подходом «после меня хоть потоп» далеко не уйдешь», - заключил Эрдоган.