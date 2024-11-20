Эрдоган высказался об ударах ATACMS по России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал разрешение на удары по России американскими дальнобойными ракетами «разжиганием войны». Об этом сообщает Hürriyet.

В середине ноября уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Американские СМИ писали, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция не считает решение Байдена правильным и не одобряет его. Он отметил, что Анкара выступает за «большее количество мирных усилий, доброй воли и дипломатии, а не за большее количество оружия, крови и слез».

«Байден сделал шаг, который можно интерпретировать как разжигание войны», - заявил Эрдоган.

Он отметил, что шаг Байдена приведет не только к эскалации конфликта, но и к «еще большей реакции» со стороны России. Президент Турции заявил, что Владимир Путин одобрил доктрину, позволяющую ответить ядерным оружием на атаки баллистическими ракетами.