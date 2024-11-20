Заявления о «российской диверсии» скрывают настоящих диверсантов на Балтике

Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России – разрыв сразу двух подводных кабелей в Балтийском море. Звучат слова «диверсия», «гибридная акция», «российская активность». Однако в реальности самыми эффективными подводными диверсиями, в том числе с целью провокаций против СССР и России, занимались ВМС США. О чем идет речь?

О разрыве подводного кабеля связи C-Lion1, соединяющего Финляндию с Германией, стало известно еще утром 18 ноября. К слову, он пролегает неподалеку от бездействующих газопроводов «Северный поток – 1/2» и проходит от финских берегов до немецкого города Росток. Кабель защищен двойной «броней» – это две прочных стальных оболочки, которые оберегают находящиеся внутри оптоволоконные кабели, которые тоньше волоса.

Первая реакция на ЧП оказалась в Финляндии вполне разумной. Сейсмолог Тони Вейкколайнен из Хельсинкского университета тут же заявил, что им неизвестно о каких-либо необычных происшествиях, которые могли бы указывать на возможный взрыв. В свою очередь директор Национального центра кибербезопасности (Traficom) Самули Бергстрем сообщил, что ситуация не представляет особой опасности – у Финляндии есть и другие кабели, соединяющие ее с другими странами. В финской Полиции безопасности (Supo) отметили, что ежегодно в мире происходит около двухсот поломок подводных кабелей.

«Наиболее распространенной причиной обрыва кабеля являются непреднамеренные человеческий действия – такие как рыбная ловля или постановка на якорь», – подчеркнули в финской спецслужбе.

Но вскоре тон заявлений начал меняться. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и ее немецкая коллега Анналена Бербок выпустили совместное заявление. Они отметили, что «европейской безопасности угрожает не только агрессивная война России против Украины, но и гибридные угрозы со стороны злоумышленников». Министры подчеркнули «важность обеспечения безопасности общей критической инфраструктуры». И хотя прямых обвинений в адрес России в тот момент не прозвучало, почва для этого давно была подготовлена.

Еще в 2022 году, сразу после взрыва на «Северных потоках», финские представители силовых структур и эксперты называли кабель «следующей возможной мишенью для диверсий, в том числе со стороны России». Профессор кибербезопасности Тапио Франти заявлял, что Суоми должна быть готова к возможности атак на подводные линии электроснабжения и передачи данных. По словам Франти, Москва и раньше могла осуществлять незаметные диверсии в отношении западных коммуникаций. В частности, он упомянул «необъяснимые проблемы», возникшие в феврале 2022-го с подводным кабелем, соединяющим Норвегию со Шпицбергеном – хотя никаких доказательств злого умысла обнаружено тогда не было. В свою очередь профессор кибербезопасности из финского Университета Аалто Ярно Лимнелл призывал беспокоиться за кабель, пролегающий близ «Северных потоков».

Западные «эксперты» муссировали эту тему и в текущем году. Так, представитель Объединенного командования ВМС НАТО вице-адмирал Дидье Мальтер заявлял об уязвимости подводных коммуникаций Европы и Северной Америки и призвал обеспечить их защиту от возможной «подводной гибридной войны», которую якобы следует ожидать от России.

В доказательство своей позиции Мальтер привел аргумент откровенно бракованный. Он напомнил об имевшем место год назад инциденте с повреждением газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Тогда западные специалисты тоже хором заявляли о «российской диверсии». В итоге в какой-то момент все подобные «эксперты» дружно прикусили языки – выяснилось, что найденный рядом якорь, который повредил трубопровод, принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Вот и сейчас истерия на тему «российских подводных диверсантов» возобновилась. «Диверсия вполне вероятна... В последние годы россияне проводили различные диверсионные, гибридные и кибероперации против европейских стран, так что исключать такую возможность тоже нельзя», – говорит финский OSINT-аналитик Эмиль Кастехельми. В свою очередь Юкка Саволайнен, директор находящегося в Хельсинки «Европейского центра передового опыта в области гибридных технологий», тоже не исключает, что это «дело рук Москвы».

Масла в огонь подлило то, что спустя всего несколько часов после ЧП на финском кабеле стало известно об аналогичном инциденте на кабеле, соединяющем Литву и Швецию. Германский министр обороны Борис Писториус тут же нашел причину – диверсия.

«Оборонный потенциал Европы должен соответствовать угрозам, исходящим из России... Эту необходимость на днях подтвердили два поврежденных коммуникационных кабеля на дне Балтийского моря... Это совершенно четкий знак: что-то происходит.

Никто не верит, что эти кабели были перерезаны случайно. И я также не могу поверить в версии, что кабели случайно повредили сброшенные якоря. Следовательно, мы должны констатировать, не зная конкретного исполнителя: это была гибридная акция», – заявил Писториус.

Видимо, германского министра не заинтересовал факт того, что подводные линии, соединяющие Литву и Швецию, уже старые, а в прошлом с ними уже было несколько аварий.

Кандидат в министры обороны Литвы (в прошлом месяце в стране прошли парламентские выборы) Довиле Шакалене заявила: «Не было бы слишком странным полагать, что одно из предположений связано с российской активностью». Кандидат в премьер-министры Литвы Гинтаутас Палуцкас также не исключил диверсии со стороны России.

Если же говорить по факту, то в последние годы на Балтике имел место лишь один неоспоримый факт подводной диверсии – взрыв «Северных потоков». Все следы указывают на прямую причастность к этому преступлению Соединенных Штатов.

И если уж развивать тему конспирологии, то куда более подозрительными выглядят действия вовсе не России, а союзников Финляндии по НАТО.

Обрыв интернет-кабелей совпал с начавшимися 18 ноября у берегов Финляндии военно-морскими учениями стран НАТО Freezing Winds – 24 («Ледяной ветер – 24»). Закрытый для проведения тренировок район финского побережья соседствует с участком, откуда начинается маршрут порванного телекоммуникационного кабеля. Сами инциденты произошли неподалеку от зоны активного этапа учений. И как известно, диверсия двухгодичной давности на «Северных потоках» в Балтийском море также по времени совпала с учениями НАТО Baltops 2022.

В Соединенных Штатах в рамках ВМС существует NURO – National Underwater Reconnaissance Office (национальный офис подводной разведки). Эта американская спецслужба длительное время являлась настолько засекреченной, что скрывался даже сам факт ее существования. История NURO началась с проекта Azorian по подъему затонувшей у Гавайев советской подлодки К-129. В 70-х NURO ушло из-под контроля ЦРУ и других структур, и подводники США получили возможность развернуться по-настоящему.

Известно, что большинство операций NURO проводилось в территориальных водах СССР. Однако «звездным часом» организации стала серия провокаций на Балтике в 1980-х годах, целью которых было заставить население Швеции отказаться от нейтралитета и повернуться к НАТО.

В октябре 1981 года советская дизель-электрическая подлодка С-363 в силу серии ошибок командира и штурмана оказалась в шведских территориальных водах и села на мель в надводном положении. Лодку быстро вызволили, но параноидальные шведы усмотрели в этом намеренный враждебный акт со стороны СССР. Американцы не могли этим не воспользоваться.

С 1982 года неизвестные подлодки начали вторгаться в шведские территориальные воды то тут, то там. Шведы гоняются за ними, сбрасывают глубинные бомбы, но все бесполезно. Один раз шведские боевые пловцы обнаружили на месте инцидента на дне следы гусениц подводного транспортера – такие используют подводные диверсанты.

В 1982 году произошел один из самых интересных инцидентов: на месте удара шведскими глубинными бомбами были обнаружены цветовые сигнальные пятна — характерный признак американских атомных подводных лодок, терпящих крушение под водой.

И в том же году американская атомная подлодка «Сивулф» получила две медали – Damage control, которую присуждают за отличия в реальной борьбе за живучесть, и Battle exellence, которую дают за успешные действия в бою. 1983 год лодка провела в ремонте, о причинах которого до сих пор ничего не известно. Эффектом этих провокаций, продолжавшихся до 1988 года, стало то, что доля шведов, видящих в СССР угрозу, выросла с 10 до 45 процентов взрослого населения.

В 2014 году, при воссоединении Крыма с Россией, опыт повторили – голландская подлодка типа Walrus при попустительстве тогдашнего шведского руководства рыскала в территориальных водах Швеции и изображала собой нашу подлодку. Шведские СМИ активно разгоняли антироссийские утверждения.

Им не помешало даже то, что шведке Анне Берн из Упсалы удалось сфотографировать «голландца» в упор и выложить фото в интернете – шумиха в СМИ оказалась сильнее. А страница с этими фото уже не существует.

И конечно, диверсия на «Северных потоках» еще раз показала, что никаких границ для этих людей нет. Так что у НАТО и США долгая история «огня по своим», цель которого – надувание из ничего русской угрозы. Возможно, перерезание кабелей – это еще один такой случай, тем более опыт у американцев и их сателлитов в таких делах огромный, да и вся необходимая техника в наличии.

Впрочем, возможны и совсем другие, более прозаические причины. Ровно те, что уже были зафиксированы около года назад – а именно случайный инцидент, вызванный, опять же, китайским судном. Сообщается, что Швеция в ходе расследования изучает маршрут судна Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. Сухогруз шел из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Но даже если эта версия в итоге будет подтверждена, нет сомнений, что ни один политик, эксперт или военный, выдвигавший обвинения против России, не возьмет свои слова назад.