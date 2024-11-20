Эксперт объяснил решение властей Израиля выплачивать по $5 млн за каждого освобожденного заложника
Востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером объяснил данное премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обещание выплачивать крупное вознаграждение тем палестинцам, которые вернут заложников из Газы.
Ранее во время визита в сектор Газа Нетаньяху заявил, что власти страны готовы заплатить палестинцам по 5 млн долларов (более 500 млн рублей) за каждого заложника, освобожденного из рук движения ХАМАС. По его словам, израильские власти также готовы предоставить помогающим с освобождением пленников палестинцам и их семьями безопасный выход из сектора.
Такого шага следовало ожидать – переговоры [о прекращении огня и обмене пленными] между Израилем и ХАМАС ранее были остановлены, Катар отказывается исполнять посредническую функцию, а военные действия не помогают в вопросе освобождения заложников. Можно сказать, что Нетаньяху оказался в серьезном тупике, поскольку он долго убеждал израильское население в том, что единственный способ освободить заложников – это вести боевые действие и отвоевывать их. Но, судя по всему, этот способ не очень-то работает. При этом обстановка внутри Израиля накаляется. Так, несколько дней назад резиденцию Нетаньяху обстреляли сигнальными ракетами. Но нужно отметить, что в Израиле сейчас нет протестов против войны, протесты в стране связаны с тем, что, как считают родственники заложников, Нетаньяху ничего не делает для их освобождения. В связи со всем этим и появилось заявление о выплате 5 млн долларов за каждого заложника и обеспечении безопасного выхода из сектора Газа. Логика израильского премьера заключается в том, что в обмен на заложников он готов позволить [палестинцам] «собирать манатки» и выехать и Газы, так же он готов дать им денег, чтобы они прекрасно устроились на новом месте. А когда ты обращаешься к людям, которые в течение года лишены всего, к людям, у большинства из которых и домов то не осталось, то в такой стимуляции есть определенный смысл.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Предложение Нетаньяху о выплатах также является жестом в сторону израильтян, требующих немедленного разрешения ситуации с заложниками, отметил эксперт.
«Он хочет им сказать, мол, смотрите, я многое делаю для освобождения заложников, я даже пошел на такой нестандартный ход. Но одновременно с этим Нетаньяху заявляет о том, что война будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС. С моей точки зрения, в этом есть определенное противоречие, тем не менее это то, что есть», - сказал он.
Возможность получить 5 млн долларов заинтересует любого жителя сектора Газа, добавил эксперт.
«Нетаньяху обращался именно к населению сектора Газа, а не, например, к боевикам ХАМАС или же членам политбюро этой организации, которые имеют огромные состояния. А люди там очень небогаты, они живут на подачки ООН, так что получить 5 млн долларов для среднестатистического жителя Газы – это подарок судьбы. Но для этого ему надо иметь доступ к заложнику, иметь возможность его вытащить. Начнут ли мирные жители сектора Газа отбивать заложников у боевиков ХАМАС? Нет, ничего такого не будет. Но представители мирного населения теперь начнут интересоваться местонахождением заложников, может быть, даже начнут искать их. На это израильтяне тоже делали расчет, ведь на сегодняшний день существует проблема с обнаружением удерживаемых. Многих заложников жители сектора Газа разобрали по своим домам, и теперь даже руководители ХАМАС сами не знают, где находятся некоторые из них. То есть сейчас одна часть заложников находится в тоннелях под контролем боевиков, а другая часть – у населения в «джунглях» Газы. Не исключаю, что после заявления Нетаньяху начнутся их локальные поиски», - заключил Чупрыгин.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич ранее пригрозил, что ЦАХАЛ останется в Газе навсегда.