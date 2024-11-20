Такого шага следовало ожидать – переговоры [о прекращении огня и обмене пленными] между Израилем и ХАМАС ранее были остановлены, Катар отказывается исполнять посредническую функцию, а военные действия не помогают в вопросе освобождения заложников. Можно сказать, что Нетаньяху оказался в серьезном тупике, поскольку он долго убеждал израильское население в том, что единственный способ освободить заложников – это вести боевые действие и отвоевывать их. Но, судя по всему, этот способ не очень-то работает. При этом обстановка внутри Израиля накаляется. Так, несколько дней назад резиденцию Нетаньяху обстреляли сигнальными ракетами. Но нужно отметить, что в Израиле сейчас нет протестов против войны, протесты в стране связаны с тем, что, как считают родственники заложников, Нетаньяху ничего не делает для их освобождения. В связи со всем этим и появилось заявление о выплате 5 млн долларов за каждого заложника и обеспечении безопасного выхода из сектора Газа. Логика израильского премьера заключается в том, что в обмен на заложников он готов позволить [палестинцам] «собирать манатки» и выехать и Газы, так же он готов дать им денег, чтобы они прекрасно устроились на новом месте. А когда ты обращаешься к людям, которые в течение года лишены всего, к людям, у большинства из которых и домов то не осталось, то в такой стимуляции есть определенный смысл.

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог