Некоторые участники диверсии на «Северных потоках» связаны с ЦРУ. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал Der Spiegel.

По информации газеты, американцы давно искали на Украине людей, чтобы завербовать в ЦРУ. Сообщается, что их личности установлены, сообщает АиФ.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который сказал, что власти ФРГ смирились с атакой на «Северные потоки», абсолютно прав. Такое мнение высказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что при наличии согласия от ФРГ оставшуюся ветку газопровода «Северный поток» могут запустить в эксплуатацию.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп резко отреагировал на критику со стороны тех, кто называл его «другом России», потому что именно он несет ответственность за уничтожение «Северного потока — 2».

Служба внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин владеет подтвержденными данными о непосредственной причастности Соединенных Штатов и Великобритании к взрывам на «Северных потоках».