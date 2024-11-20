Названа причина закрытия посольства Италии в Киеве

Итальянское посольство в Киеве вслед за посольствами США и Испании объявило о закрытии в среду, 20 ноября. На сайте МИД Италии сообщается об угрозе воздушной атаки «высокой интенсивности».

Ранее посольство США в Киеве предупредило американцев, находящихся на Украине, об угрозе масштабного воздушного удара. Американское предупреждение коснулось всех регионов Украины.

Затем посольство Испании объявило, что 20 ноября не будет принимать посетителей. Дипломаты объяснили это возможными угрозами безопасности по всей стране.