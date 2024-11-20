Обзор иноСМИ: дефицит ATACMS у ВСУ и «козырь» Трампа

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The Times: у Киева есть всего 50 ATACMS

Украинский кризис вступил в новую фазу после первого запуска ракет ATACMS по территории России «с благословения» уходящего в отставку президента США Джо Байдена, пишет британская газета The Times. В Минобороны РФ заявили, что по объекту в Брянской области было выпущено шесть ракет, пять из них были сбиты, одна - повреждена.

The Times отмечает, что в распоряжении Украины есть всего 50 ракет ATACMS. По данным газеты, пусковых установок у ВСУ достаточно, но сами ракеты в дефиците из-за ограниченных поставок. О планах американских властей по новым поставкам ATACMS пока не сообщалось.

Немецкие эксперты оценили угрозу создания ядерной бомбы Киевом

В Киеве идет дискуссия о том, должна ли Украина разрабатывать собственное ядерное оружие – из-за опасений, что новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь. Такой шаг был бы политически неприемлемым, но технически это можно себе представить, пишет Der Spiegel.

В то же время опрошенные Der Spiegel эксперты заявили, у Киева нет необходимого количества высокообогащенного урана и оружейного плутония. Также у страны нет возможности перерабатывать ядерные отходы и она не сможет быстро построить необходимые для этого заводы. Утверждения, что Украина могла бы создать ядерную бомбу за несколько лет, нереалистичны, подчеркивается в статье.

Трамп назначил министром бизнесмена с Уолл-стрит

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп выдвинул гендиректора брокерской компании Cantor Fitzgerald Говарда Лютника на должность главы Министерства торговли США. Ожидается, что 63-летний Лютник, один из самых известных сторонников Трампа на Уолл-стрит, поможет президенту руководить тарифной и торговой повесткой дня, сообщает Bloomberg.

Назначение Лютника поддержал американский миллиардер Илон Маск, которого Трамп назначил главой нового департамента эффективности правительства США. Как отмечает Bloomberg, новая администрация Трампа, вероятно, сосредоточится на масштабных предложениях по повышению пошлин. Новоизбранный президент все еще раздумывает над кандидатурой на пост министра финансов.

Судно из Китая проверят по делу о разрыве кабелей в Балтийском море

На этой неделе в Балтийском море были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля. Один из них соединяет Финляндию с Германией, другой - Швецию с Литвой. Как пишет Financial Times, шведские следователи проверяют версию о причастности к инциденту китайского сухогруза.

По данным FT, сухогруз Yi Peng 3 следовал из России в Египет и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели. В китайской компании Ningbo Yipeng, которой принадлежит судно, заявили, что власти Китая попросили ее сотрудничать со следствием.

«Трамп может пойти на шокирующий шаг»

Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, заявил британскому изданию Daily Express эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд. По его версии, сделка может быть заключена «очень тихо», в результате чего Украина «внезапно станет очень могущественной». По мнению Драммонда, в случае предоставления ядерного оружия Зеленский начнет угрожать ударами по Москве.

По версии эксперта, предоставление Украине ядерного оружия может стать «козырем» Трампа. К примеру, США могут сказать, что Украину не примут в НАТО, но зато у страны появится ядерное оружие. С одной стороны, это может быть безрассудством, но с другой это может восстановить баланс сил в регионе, считает Драммонд.