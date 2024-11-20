Кейт Миддлтон пропустила дипломатический прием в Букингемском дворце

Принцесса Кейт Миддлтон пропустила ежегодный прием дипломатического корпуса, который состоялся в Букингемском дворце 19 ноября. Об этом сообщает издание People.

Гала-вечер возглавили король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла. На торжественном мероприятии также появился старший сын монарха, принц Уильям. По информации журналистов, Кейт Миддлтон решила пропустить прием, поскольку, предположительно, готовится к рождественскому концерту в Вестминстерском аббатстве, который пройдет 6 декабря.

22 марта принцесса рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Кейт Миддлтон не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику.

9 сентября Миддлтон сообщила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Принцесса Уэльская отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.