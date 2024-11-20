Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о необходимости деэскалации конфликта между Россией и Украиной в свете недавних ракетных ударов и обновленной ядерной доктрины России.

Как передает ТАСС, Линь Цзянь подчеркнул важность сдержанности и диалога между Россией и Украиной для снижения стратегических рисков. Он заявил: «В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, совместно способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций, а также снижать стратегические риски».

Китай, по словам Линь Цзяня, сохраняет неизменную позицию в отношении украинского кризиса и намерен продолжать играть конструктивную роль в мирном разрешении конфликта.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая ранее заявлял о важности охлаждения ситуации на Украине, а также призывал к проведению мирных переговоров для урегулирования конфликта.