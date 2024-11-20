В Беларуси заявили о готовящемся вторжении в страну

Несколько лет за рубежом разрабатывается план, содержащий все варианты военного вторжения в Белоруссию. Об этом сообщило в своем Telegram-канале белорусское издание ОНТ.

«На Беларусь готовится военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», - отметили журналисты.

По данным телеканала, подробности о действиях сил, которые намерены напасть на страну, будут показаны в фильме-расследовании «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради смены власти в стране оппозиция, находящаяся за границей, готова пойти на все, в том числе и на силовое противостояние. По его словам, у Минска есть сведения о подготовке американцами «белорусской освободительной армии», основу которой должны составить полк имени Калиновского.

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При этом радикально настроенные белорусские граждане обучаются в Польше и странах Балтии, а навыки обрабатываются, в том числе и в ходе боевых действий на Украине, пояснил глава государства.