Нью-Дели окутал ядовитый смог: фото

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Одна из дорог во время сильного смога в Нью-Дели
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Одна из дорог во время сильного смога в Нью-Дели 
© legion-media.ru
Одна из дорог на окраине Нью-Дели
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Одна из дорог на окраине Нью-Дели 
© EPA/TACC
Занятия йогой во время сильного смога в Нью-Дели
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Занятия йогой во время сильного смога в Нью-Дели 
© EPA/TACC
Обезьяны около форта Туглакабад во время сильного смога в Нью-Дели
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Обезьяны около форта Туглакабад во время сильного смога в Нью-Дели 
© EPA/TACC

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Жительницы Нью-Дели во время сильного смога
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Жительницы Нью-Дели во время сильного смога 
© EPA/TACC
Утренний смог в Нью-Дели
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Утренний смог в Нью-Дели 
© Imago/TACC
Одна из дорог Нью-Дели
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Одна из дорог Нью-Дели 
© EPA/TACC
Форт Туглакабад во время сильного смога в Нью-Дели
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Форт Туглакабад во время сильного смога в Нью-Дели 
© EPA/TACC
Поезд на железнодородной станции во время сильного смога в Нью-Дели
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Поезд на железнодородной станции во время сильного смога в Нью-Дели 
© EPA/TACC

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Житель Нью-Дели во время сильного смога
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Житель Нью-Дели во время сильного смога 
© Imago/TACC
Смогу в Нью-Дели
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Смогу в Нью-Дели 
© Imago/TACC
Жительца Нью-Дели во время сильного смога
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Жительца Нью-Дели во время сильного смога 
© legion-media.ru

Столица Индии, Нью-Дели, уже больше месяца страдает от густого смога. На этой неделе концентрация ядовитых веществ в воздухе составила около 500 единиц AQI, что в десять раз выше нормы «хорошего» показателя. Как сообщает «Российская газета», местные власти отменили занятия в школах и университетах. Также остановлены строительные работы на неважных объектах, а тяжелым грузовикам запрещен въезд в город.

Согласно исследованиям в области здравоохранения, плохое качество столичного воздуха снижает продолжительность жизни горожан на семь лет. Один день, проведенный в мегаполисе, равен выкуриванию 50 сигарет.

В прошлом месяце Верховный суд Индии постановил, что чистый воздух является фундаментальным правом человека и раскритиковал центральное правительство страны вместе с региональными властями за неспособность исправить крайне неблагополучную экологическую ситуацию в городе.

Кадры из задыхающегося Нью-Дели — в галерее «Рамблера».

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