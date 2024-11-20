Нью-Дели окутал ядовитый смог: фото

Столица Индии, Нью-Дели, уже больше месяца страдает от густого смога. На этой неделе концентрация ядовитых веществ в воздухе составила около 500 единиц AQI, что в десять раз выше нормы «хорошего» показателя. Как сообщает «Российская газета», местные власти отменили занятия в школах и университетах. Также остановлены строительные работы на неважных объектах, а тяжелым грузовикам запрещен въезд в город.

Согласно исследованиям в области здравоохранения, плохое качество столичного воздуха снижает продолжительность жизни горожан на семь лет. Один день, проведенный в мегаполисе, равен выкуриванию 50 сигарет.

В прошлом месяце Верховный суд Индии постановил, что чистый воздух является фундаментальным правом человека и раскритиковал центральное правительство страны вместе с региональными властями за неспособность исправить крайне неблагополучную экологическую ситуацию в городе.

Кадры из задыхающегося Нью-Дели — в галерее «Рамблера».