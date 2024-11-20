Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с угрозой эскалации конфликта на Украине и решением США о нанесении ударов американским оружием вглубь территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

Он отметил, что на встрече с участием руководителя Минобороны, начальника Генштаба вооруженных сил и советника премьера по национальной безопасности будет рассмотрена ситуация вокруг украинского конфликта, "сложившаяся после того, как Вашингтон санкционировал применение западного оружия в глубине территории России".

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Кроме того, участники совещания обсудят обновленную ядерную доктрину России.

"На заседании Совета обороны будет также дана оценка решению России расширить список военных угроз, для нейтрализации которых Москва считает допустимым применение ядерного оружия", - процитировало пресс-секретаря премьера агентство MTI.

Как сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники, президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Публично администрация США не признает, но и не отрицает достоверность этих сведений. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 19 ноября предупредил, что обновленная ядерная доктрина РФ предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет против России. Ранее он указывал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности.