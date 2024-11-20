Владимир Путин готов обсуждать прекращение огня с Дональдом Трампом без территориальных уступок Украине, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

При этом в России настаивают на том, чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО. Пять нынешних и бывших российских чиновников в разговоре с Reuters допустили, что Кремль может «в целом согласиться» на заморозку по линии фронта.

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Еще три источника сообщили, что переговоры могут проводиться по поводу четырех бывших регионов Украины — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (они вошли в состав России после референдума осенью 2022 года, Россия неоднократно сообщала, что не обсуждает их статус). Россия может отказаться от «небольших участков территории», которые российские военные контролируют в Харьковской и Николаевской областях, сообщает Reuters.