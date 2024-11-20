СМИ: Лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите в Бразилии

На саммите G20 в Рио-де-Жанейро лидеры стран не проявили интереса к Джо Байдену, проигнорировав его присутствие, отмечают СМИ.

Во время саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро лидеры стран практически не обращали внимания на президента США Джо Байдена, сообщает New York Times.

По данным издания, президенты и премьер-министры, собравшиеся для переговоров, намеревались двигаться вперед без участия Байдена. В частности, когда президент США пришел на платформу для групповой фотографии, многие лидеры уже покидали это место, из-за чего Байден не попал на общую фотографию, передает РИА «Новости».

Хотя президент Байден на саммите старался продвигать свои внешнеполитические цели, внимание лидеров «Двадцатки» было уже сосредоточено на Дональде Трампе, который победил на последних выборах в США. Такой поворот событий подчеркивает изменившуюся динамику внутри G20, где участники, по-видимому, готовятся к взаимодействию с новой администрацией.

Саммит G20 проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Это событие собрало лидеров крупнейших мировых экономик для обсуждения глобальных вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден во время выступления на саммите G20 в Бразилии неожиданно отвернулся и направился в сторону джунглей на берегах Амазонки, чем вызвал удивление у присутствующих.

Также Белый дом заявил, что Байден отсутствовал на общем снимке лидеров G20 не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.