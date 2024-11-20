CNN: западные политики стали налаживать контакт с Путиным из-за Трампа

На Западе начали пересматривать свою внешнюю политику в свете изменений в политическом ландшафте США после избрания на пост президента Дональда Трампа. Страны Европы рассматривают новые подходы к решению конфликта на Украине и перемены к отношениям с Россией.

«... некоторые западные союзники, почувствовав кардинальные перемены в подходе США к конфликту после прихода Дональда Трампа к власти, похоже, обдумывают возможность изменения своей собственной позиции в отношении Москвы», — пишет CNN.

Так, по данным издания, Запад задумался о налаживании контакта с президентом России Владимиром Путиным.

В подтверждение этих изменений телеканал приводит недавний телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным, в ходе которого лидеры двух стран обсудили вопросы внешней политики, а также конфликт на Украине. Кроме того, CNN упоминает, что на полях саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову, несмотря на то, что ранее французский глава резко критиковал действия России.

Ранее Corriere della Sera сообщало, что вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем с президентом России начнут говорить другие европейские лидеры. По данным издания, телефонный разговор Шольца и Путина может побудить остальных глав стран Европы позвонить российскому президенту.