Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного арсенала. Об этом пишет французский журнал Le Point.

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В публикации назвали промышленной фантазией идею о том, что Киев может за год обзавестись "простым ядерным устройством".

"У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус "латентной" ядерной державы", - говорится в публикации.

Политические аналитики издания отметили стратегический риск, который будет представлять собой Украина с ядерным оружием. Авторы статьи пришли к выводу: маловероятно, что страны-союзники поддержат такую инициативу.

Названы последствия применения Украиной грязной бомбы в зоне СВО

20 ноября британская газета Express, ссылаясь на военного эксперта Николаса Драммонда, сообщила, что Трамп может передать Украине ядерное оружие. Утверждается, что сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти "очень скрытно", и Украина внезапно станет очень сильной.