Путин подарил зоопарку КНДР львицу и медведей
Российский министр природных ресурсов Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина жителям Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте Минприроды РФ.
Зоопарку Пхеньяна переданы африканская львица, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок. Животных доставили в Северную Корею на самолете, их сопровождали ветеринары Московского зоопарка. Сейчас все животные находятся на карантине - в вольеры их переселят, когда у них закончится акклиматизация.
«Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте», - подчеркнул российский министр.
Козлов подчеркнул, что зоопарки Москвы и Пхеньяна изучают, спасают, сохраняют и разводят редкие виды животных. Зоопарки будут развивать сотрудничество по вопросам реабилитации, реинтродукции, ветеринарии и создания вольерной инфраструктуры.
Россия впервые передала зоопарку Пхеньяна млекопитающих. В апреле 2024 года Московский зоопарк передал Пхеньяну птиц - орланов, беркутов, журавлей и попугаев, а также питонов. Сейчас все они экспонируются в зоопарке.