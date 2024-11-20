Путин подарил зоопарку КНДР львицу и медведей

Российский министр природных ресурсов Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина жителям Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте Минприроды РФ.

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Зоопарку Пхеньяна переданы африканская львица, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок. Животных доставили в Северную Корею на самолете, их сопровождали ветеринары Московского зоопарка. Сейчас все животные находятся на карантине - в вольеры их переселят, когда у них закончится акклиматизация.

«Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте», - подчеркнул российский министр.

Козлов подчеркнул, что зоопарки Москвы и Пхеньяна изучают, спасают, сохраняют и разводят редкие виды животных. Зоопарки будут развивать сотрудничество по вопросам реабилитации, реинтродукции, ветеринарии и создания вольерной инфраструктуры.

Россия впервые передала зоопарку Пхеньяна млекопитающих. В апреле 2024 года Московский зоопарк передал Пхеньяну птиц - орланов, беркутов, журавлей и попугаев, а также питонов. Сейчас все они экспонируются в зоопарке.