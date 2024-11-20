Медведчук заявил о страхе Зеленского перед Путиным

Посылая угрозы в адрес руководства России, Владимир Зеленский показал свой страх перед Владимиром Путиным. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим», комментируя слова Зеленского о том, что »Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы добиться всех целей».

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Медведчук считает, что таким образом украинский лидер показал свой страх перед Владимиром Путиным, при жизни которого он на свою победу не рассчитывает.

Он также указал, что Зеленский распространяет слухи о том, что Россия якобы планирует его ликвидацию. Однако, отмечает Медведчук, ВС РФ не предпринимали ни одной попытки нанести удар, когда президент Украины выступал в Верховной раде.

«Как видим, Россия не рассматривает никаких покушений на его никчемную жизнь, поскольку не считает его политические кривляния чем-то опасным», — написал Медведчук.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники писало, что на Западе все больше официальных лиц признают, что Украине придется пойти на компромисс с Россией для урегулирования конфликта.