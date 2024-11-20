Южная Корея заявила о тысячах солдат КНДР под Курском

Южнокорейская разведка считает, что в Курскую область якобы переброшено около 10 900 солдат армии КНДР, пишет Reuters.

Отмечается, что спецслужбам неизвестно точное число военных. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Около 10 900 северокорейских военнослужащих были переброшены в Курск в составе российских воздушно-десантных войск и морской пехоты, некоторые из них уже принимают участие в боях, — сказано в материале.

Разведка Южной Кореи также сообщает, что Пхеньян якобы поставляет России вооружение. Предполагается, что в их числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

В медиа тем временем появилась информация, что власти Южной Кореи задумались над возможностью отправки на Украину своих военных специалистов. На Украину могут оправить специалистов в области северокорейской разведки и тактики, а также доктрины вооруженных сил Пхеньяна.

США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о северокорейских военнослужащих на СВО, заявил, что эта информация является противоречивой. По его словам, южнокорейская сторона утверждает одно, а Соединенные Штаты — другое. Песков предложил обращаться за комментариями по этой теме в Минобороны России.