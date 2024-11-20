«Участвуют в боях»: Южная Корея заявила о тысячах солдат КНДР под Курском

Южнокорейская разведка считает, что в Курскую область якобы переброшено около 10 900 солдат армии КНДР, пишет Reuters.

Южная Корея заявила о тысячах солдат КНДР под Курском
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Отмечается, что спецслужбам неизвестно точное число военных. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Около 10 900 северокорейских военнослужащих были переброшены в Курск в составе российских воздушно-десантных войск и морской пехоты, некоторые из них уже принимают участие в боях, — сказано в материале.

Разведка Южной Кореи также сообщает, что Пхеньян якобы поставляет России вооружение. Предполагается, что в их числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

В медиа тем временем появилась информация, что власти Южной Кореи задумались над возможностью отправки на Украину своих военных специалистов. На Украину могут оправить специалистов в области северокорейской разведки и тактики, а также доктрины вооруженных сил Пхеньяна.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о северокорейских военнослужащих на СВО, заявил, что эта информация является противоречивой. По его словам, южнокорейская сторона утверждает одно, а Соединенные Штаты — другое. Песков предложил обращаться за комментариями по этой теме в Минобороны России.