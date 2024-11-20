Китай заподозрили в диверсии с обрывом кабелей связи в Балтийском море

Правоохранительные органы Швеции уже изучают возможную причастность судна Yi Peng 3, зарегистрированного в КНР, к повреждению двух кабелей связи, что были проложены на Балтике недалеко от российских трубопроводов «Северный поток».

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Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

«По данным, предоставленным группой морского слежения MarineTraffic, судно Yi Peng 3, следовавшее из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте, прошло вблизи шведско-литовского и финско-германского кабелей примерно в то время, когда каждый из них был перерезан в воскресенье и понедельник. По словам людей, знакомых с ходом расследования, Швеция начала расследование обоих инцидентов и изучает, какую роль [в диверсии] мог сыграть Yi Peng 3», — говорится в публикации.

Ранее руководитель технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море. По его словам, кабель был поврежден 17 ноября примерно в 10 утра.

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О повреждении еще одного кабеля, проложенного между Германией и Финляндией, стало известно в понедельник, 19 ноября.