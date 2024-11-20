Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"

Посольство США на Украине объявило о закрытии на фоне сообщения о якобы возможной «масштабной воздушной атаке» 20 ноября. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте посольства и предназначено для американских граждан, находящихся на Украине.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто», - говорится в сообщении.

Также дипломаты призвали граждан США, находящихся на территории Украины, «быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги».

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Напомним, что сегодня ночью в Шостке Сумской области Украины прогремел мощный взрыв на заводе «Импульс», после чего началась вторичная детонация. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что взрывы были видны даже из города Глухова, расположенного в 33 километрах от предприятия.