Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"

Посольство США на Украине около семи часов утра опубликовало на своем официальном сайте сообщение, в котором заявило, что временно закрывается ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки" 20 ноября.

"В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте", - следует из сообщения.

Американцам на территории Украины дипмиссия рекомендовала быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Источник информации о готовящейся атаке в сообщении не указан.

Здание американского посольства находится в Шевченковском районе Киева, на улице Авиаконструктора Игоря Сикорского, дом 4.

С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в районах Украины: около 21.00 мск они гремели в Сумах, спустя час - в Харькове, а позднее - в Конотопе Полтавской области, Днепре и самом Киеве.

В украинской столице обломок дрона упал на дом в Днепровском районе, вызвав задымление, сообщила "Страна.ua" уже после публикации сообщения на сайте американского посольства.