Эксперт призвал не придавать значения перестановкам в Абхазии

Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля. Об этом сообщили в ЦИК республики.

Президент республики Аслан Бжания согласился покинуть пост на фоне протестов оппозиции против инвестиционного соглашения с РФ. Решение об отставке утверждено подавляющим большинством голосов в парламенте.

Также накануне исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба приступил к работе.

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов в интервью «Свободной Прессе» пояснил: не нужно надо придавать серьезного значения всем этим перестановкам. В республике продолжается битва кланов, и пока она побеждает, причем не в первый раз.

«Это уже традиционно. В нынешней ситуации для сведения счета друг с другом они использовали соглашение с Россией по инвестициям. Раньше были негласные битвы за потоки и прочее. Поэтому будет Бжания — будет, не будет — значит, не будет. Принципиального значения не имеет. Речь о другом. В нынешних политических условиях вот с этой архаикой как системы, так и стратегии управления, когда клановый интерес становится главным стержнем внутренних преобразований, надо заканчивать», — уточнил собеседник издания.

Эксперт подчеркнул, что Абхазия находится на геополитическом перекрестке и, так или иначе, будет подвержена модернизации. И не надо создавать условий, чтобы Россия становилась доводчиком этих амбициозных и малочисленных кланов.

«Нам нужно продвигать свои интересы, учитывая опыт общения с ними, проводить серьезную разъяснительную работу через кнут и пряник. А подписанное соглашение, из-за которого все началось, мне кажется, оно было хронологически неправильно выстроено. С учетом того, что кризис в Грузии еще не завершился», — добавил Тарасов.

Ранее политолог Сергей Марков писал, что с большой вероятностью Бжания на выборах победит, получит опять власть и проведет закон о российских инвестициях, опираясь уже на волю народа.