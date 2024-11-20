В Британии захотели возвращения в ЕС

На Туманном Альбионе все громче звучат голоса за возвращение Британии в ЕС: как рассказало издание Independent, число подписавшихся под соответствующей петицией, запущенной несколько недель назад, стремительно растет.

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К настоящему моменту свою подпись под петицией поставили немного-немало 36 тысяч британцев - и это за сравнительно небольшой временной промежуток. Глас народа почти не оставляет выбора местным парламентариям: в текущих условиях они по сути обязаны приступить к дискуссиям о возобновлении евроинтеграционных стремлений Британии. И хотя формально обязательное обсуждение петиции в Палате общин требует наличия у документа 100 тысяч подписей, растущие проевропейские призывы общественности говорят сами за себя. Да и требуемое число "автографов" эта петиция наверняка соберет - вопрос лишь в том, как скоро это произойдет.

Нынешние 36 тысяч подписей - не то, чтобы космические, но, тем не менее, весьма показательные цифры, говорящие о широком общественном недовольстве на Альбионе относительно провалившегося "брекзита", который подавали под соусом становления процветающей Британии. "Выход из ЕС сделал нас беднее, менее защищенными и лишил возможностей как молодежь, так и малый бизнес. Каждый день мы видим, какой ущерб наносится, ущерб, который можно было бы легко обратить вспять", - рассказал Independent депутат Стивен Гетинс, представляющий в британском парламенте Шотландскую национальную партию. Парламентарий подчеркнул важность того, что нынешняя петиция - это именно инициатива общественности, побуждающей британский парламент к дискуссиям о новом вступлении страны в Евросоюз.

В свою очередь, инициатор петиции Роберт Макмастер убежден, что "брекзит" так и не дал никаких значимых дивидендов, поэтому Британии необходимо "подать заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена как можно скорее" для улучшения экономической ситуации в стране и ее стабилизации. А экономических и социальных проблем на Альбионе хватает с избытком: высокая инфляция и космический рост цен на коммунальные услуги, прописавшиеся на Альбионе с момента пандемии коронавируса, вызвали колоссальный кризис стоимости жизни.

Петиция о возвращении Великобритании в ЕС набрала 36 тысяч подписей

Наглядный пример аховой социально-экономической обстановки на Альбионе - исследование Комиссии по социальным показателям касательно уровня бедности, о результатах которого поведало издание The Guardian. Выяснилось, что без малого четверть (24 процента) британцев живет за чертой бедности, а это - свыше 16 миллионов человек. Еще один шокирующий факт - бедно живут свыше трети британских детей (5,2 миллиона). Примечательно, что Британия в вопросе бедности пробила историческое дно: в XXI веке страна еще никогда не имела столь большое количество людей, едва сводящих концы с концами.

О том, что неутомимое стремление Лондона к независимости от ЕС себя не оправдало, британцы почувствовали давным-давно. Но сейчас их возмущение действительно имеет шансы быть услышанным - хотя бы потому, что идею "брекзита" педалировала и воплощала в жизнь преимущественно партия консерваторов, многие годы доминировавшая на Альбионе. Однако, на июньских парламентских выборах тори потерпели сокрушительное фиаско от лейбористов, что дает надежду британцам на коррекцию европейской политики Лондона при правительстве Кира Стармера.

Впрочем, Стармер и его правительство до сих пор не продемонстрировали особого желания добиваться качественных сдвигов в отношениях с Евросоюзом. С одной стороны, Стармер анонсировал планы перезагрузить отношений с ЕС, что на контрасте с антиеэсовской политикой консерваторов. С другой, нынешний британский премьер уже дал понять, что не собирается возвращать Британию не только в ЕС, но и даже, например, к единому рынку с Брюсселем или другим формам интеграции с Европой. Даже в таком аспекте, как безвизовый режим, Стармер не намерен идти навстречу Брюсселю: недавно он отверг затею ЕС по созданию молодежной визы для тех, кому еще не стукнуло 30 лет.

Особой пикантности неоднозначной политике Стармера относительно ЕС придает тот факт, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США обычно гармоничные отношения Лондона и Вашингтона оказались на распутье. Всего несколько дней назад британская пресса сообщила, что советник Трампа по экономическим вопросам Стивен Мур уже поставил Лондону ультиматум из разряда "вы либо с нами, либо против нас". Окружение Трампа требует, чтобы Британия не шла на сближение с "социалистическим" Евросоюзом. В противном случае британцы вместе с Брюсселем окажутся под катком американских тарифов и пошлин. Добавим к этому, что лейбористы во главе со Стармером точно были не в восторге от победы Трампа на недавних выборах: достаточно вспомнить об оскорблениях нынешнего главы британского МИД Дэвида Лэмми в адрес Трампа в интервью журналу Time 6-летней давности.

Есть еще и третий вариант: теоретически Лондон может взять паузу и не выбирать ничью сторону в грядущем столкновении ЕС и США. Но при таком раскладе Лондон рискует проиграть по обоим направлениям: сидение "на двух стульях" редко заканчивается успехом, а тот же Трамп едва ли посчитает приемлемым подобный нейтралитет британцев.

Тем не менее, даже растущие проеэсовские настроения британцев едва ли заставят Стармера и Ко встать на путь сближения с ЕС. Достаточно сказать, что почти все европейские страны, оголтело болевшие против Трампа на американских выборах, теперь заискивающе пытаются найти с ним хоть какие-то точки соприкосновения - это касается и Британии.

Петиция британцев касательно нового членства их страны в Евросоюзе, наверняка, еще наведет немало шороха в британском истеблишменте: как минимум от ее обсуждений британским политикам и депутатам, кажется, не отвертеться. Вот только реальный политический выхлоп она вряд ли даст. Потому что уходя - уходи.