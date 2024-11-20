В Китае оценили обновление ядерной доктрины России

Обновление ядерной доктрины России стало действенным ответом на разрешение Соединенных Штатов ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

По его словам, действия России стали мощным ответом Западу. Он также задался вопросом, много ли ракет ATACMS могут предоставить США Украине, и что будет делать Киев, когда «отстреляется».

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Ван Ивэй считает, что «глубинное государство» в Вашингтоне хочет запутать ситуацию на Украине, так как будущий глава государства Дональд Трамп не намерен помогать Украине.

«Байден на самом деле запутал ситуацию и хотел свалить этот хаос на Трампа, но Трамп определенно не признает это решение [по поводу ATACMS]», — сказал эксперт.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.