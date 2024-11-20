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Аналитик Ван Ивэй: обновление ядерной доктрины РФ стало действенным ответом США

Обновление ядерной доктрины России стало действенным ответом на разрешение Соединенных Штатов ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

В Китае оценили обновление ядерной доктрины России
© РИА Новости

По его словам, действия России стали мощным ответом Западу. Он также задался вопросом, много ли ракет ATACMS могут предоставить США Украине, и что будет делать Киев, когда «отстреляется».

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Ван Ивэй считает, что «глубинное государство» в Вашингтоне хочет запутать ситуацию на Украине, так как будущий глава государства Дональд Трамп не намерен помогать Украине.

«Байден на самом деле запутал ситуацию и хотел свалить этот хаос на Трампа, но Трамп определенно не признает это решение [по поводу ATACMS]», — сказал эксперт.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

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