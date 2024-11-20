Шольц: ветер в международных отношениях становится более резким

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках одного из итоговых мероприятий саммита G20 в Бразилии заявил о растущей геополитической напряженность в международных отношениях, сообщает Reuters.

"Ветер в международных отношениях становится все более резким Становится ясно, насколько геополитическая напряженность также оказывает влияние на G20", - отметил Шольц.

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Канцлер ФРГ подчеркнул, что в итоговом коммюнике саммита не прописано право Израиля на самооборону и ответственность ХАМАС за эскалацию на Ближнем Востоке. Кроме того, он указал, что в документе должным образом не прописана роль России в конфликте на Украине.