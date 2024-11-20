В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить или ослабить часть санкций против России, если конфликт на Украине будет урегулирован. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель переходной команды будущего американского лидера.

По его словам, администрация Трампа планирует использовать гибкий подход, сочетая «кнуты и пряники» в отношениях с Россией, однако такой подход будет применяться и в отношении Украины. Он отметил, что новый президент не собирается действовать однобоко, ориентируясь только на Россию.

Собеседник агентства добавил, что Трамп может попытаться провести переговоры напрямую с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.

В команде Трампа пообещали «вернуть свободу слова» в США

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в 2017-2021 годах.