В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России

ТАСС: Трамп может смягчить санкции против России при урегулировании на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп может отменить или ослабить часть санкций против России, если конфликт на Украине будет урегулирован. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель переходной команды будущего американского лидера.
По его словам, администрация Трампа планирует использовать гибкий подход, сочетая «кнуты и пряники» в отношениях с Россией, однако такой подход будет применяться и в отношении Украины. Он отметил, что новый президент не собирается действовать однобоко, ориентируясь только на Россию.
Собеседник агентства добавил, что Трамп может попытаться провести переговоры напрямую с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.
В команде Трампа пообещали «вернуть свободу слова» в США
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в 2017-2021 годах.