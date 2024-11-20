Пока вы спали: будущее Украины без помощи США и планы Трампа по поводу КНР

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СМИ: Запад не может изолировать Путина на мировой арене

Запад не смог изолировать Россию на международной арене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В издании высказали такое мнение на фоне предстоящей поездки президента РФ Владимира Путина в Индию.

Предполагается, что эта поездка также стала еще одним признаком того, что возглавляемые США усилия изолировать РФ, терпят крах.

Пентагон подтвердил, что США одобрили использование противопехотных мин на Украине

Министерство обороны США подтвердило, что власти США санкционировали применение противопехотных мин на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Подтвердил информацию представитель Пентагона.

Ранее газета The Washington Post писала о том, что президент США Джо Байден разрешил поставку этих мин Киеву.

Зеленский заявил, что Украина проиграет без военной помощи США

Владимир Зеленский сказал, что Украина потерпит поражение в конфликте, если перестанет получать военную помощь со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, собственное производство на Украине есть. Однако этого недостаточно, чтобы "победить и выжить".

При этом Зеленский обещал, что они все равно будут сражаться.

Трамп настроен на противодействие КНР "во всем мире"

Представитель переходной команды Дональда Трампа рассказал о его планах по поводу Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Избранный президент США Дональд Трамп настроен на противодействие Китаю "во всем мире".

При этом он также отметил, что КНР будет находиться в фокусе внимания избранного президента США и рассматривается как сфера, вызывающая обеспокоенность.

Возможно Трамп будет использовать в качестве инструмента влияния американские импортные пошлины.

Здание завода в Белгородской области получило повреждения от БПЛА

Вечером, 19 ноября, из-за атаки вражеского БПЛА было повреждено здание завода компании "Виола". Об этом сообщает ТАСС.

Падение беспилотника произошло в Белгородской области на прилегающую к предприятию территорию. При этом сотрудники завода не пострадали.

Повреждения самого здания назвали незначительными.