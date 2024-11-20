Названа вероятность отмены Трампом санкций против РФ

Избранный американский президент Дональд Трамп может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта вокруг Украины.

Такое мнение выразил представитель переходной команды Трампа в беседе с корреспондентом ТАСС.

По данным агентства, он заявил, что это, «безусловно, является возможностью, если окажется урегулирован конфликт» на Украине.

Ранее лидеры G7 заявили о приверженности нанесению ущерба России через санкции.

Между тем, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что отмена антироссийских санкций подорвёт позиции американского СПГ.