Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западным оружием по России и после обновления ядерной доктрины Российской Федерации, призвал Москву принять участие в "коллективной деэскалации" ситуации на Украине.

На полях саммита стран G20 французский президент заявил, что призывает президента Путина "к здравому смыслу и к участию в коллективной деэскалации", цитирует РИА Новости.

Трансляцию речи Макрона вел сайт Елисейского дворца.

Напомним, что 19 ноября Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, в которой утверждается, что агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. И Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения.

Украинские СМИ "РБК-Украина" и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России. Позднее украинский "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.

Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории

Также 19 ноября на пресс-конференции в Бразилии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории Брянской области - это эскалация конфликта на Украине. А применение ATACMS Россия рассматривает как переход на новый уровень военных действий со стороны Запада.

Как заявил во вторник глава СФР Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона", изменения, внесенные в "Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", были встречены на Западе весьма настороженно.