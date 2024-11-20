В Бразилии раскрыты подробности заговора против президента страны

Федеральная полиция Бразилии продолжает расследование по делу о заговоре группы военных против президента страны Луиса Инасио Лулы да Силвы, вице-президента Жералдо Алкмина и министра Федерального верховного суда Алешандре де Мораеса. Заговорщики в рамках операции "Зелено-желтый кинжал" планировали совершить государственный переворот путем устранения первых лиц государства 15 декабря 2022 года.

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Из первых утренних сообщений бразильских СМИ стало известно, что полицейские задержали 5 подозреваемых. Среди них 4 военнослужащих, и один - офицер федеральной полиции. Аресты прошли в штатах Рио-де-Жанейро, Гояс, Амазонас, а также в Федеральном округе Бразилиа.

К вечеру появились новые подробности результатов проведения федеральной полицией операции "Контрпереворот".

Сообщается, что план госпереворота был подготовлен генералом Марио Фернандесом в ноябре 2022 года, вскоре после президентских выборов, на которых победил Лула. Покушение на первых лиц обсуждалось 12 декабря в доме Браги Нетто, в ту пору занимавшего министерскую должность в администрации проигравшего выборы Жаира Болсонару. Федеральная полиция подчеркивает, что экс-глава государства знал о готовящемся путче.

План заговорщиков содержал множество деталей, были рассчитаны необходимые человеческие ресурсы и конкретные меры по физическому устранению неугодных политиков. Так, принимая во внимание "уязвимость здоровья" Лулы и его частые визиты в больницы, предполагалось отравить его химическими веществами, чтобы запутать следы. Для убийства министра суда де Мораеса заговорщики рассматривали два варианта: отравление в ходе публичного мероприятия с его участием или использование взрывчатки.

План путча был распечатан генералом Фернандесом в начале декабря прямо в рабочей резиденции президента - Паласиу-ду-Планалту - в которой "хозяином" тогда еще был Болсонару.

Для координации действий в одном из мессенджеров заговорщиками с использованием сим-карт третьих лиц была создана закрытая группа под названием "Copa 2022", и каждый из членов группы получил кодовое имя. Проведенный полицейскими анализ сообщений показал, что 15 декабря путчисты установили наблюдение за де Мораесом и были готовы осуществить покушение, однако по пока не установленной достоверно причине оно было отменено.

Кроме того, в плане "Зелено-желтый кинжал" было прописано оружие, готовое к использованию для достижения заговорщиками своих целей. Предполагалось задействовать четыре пистолета калибра 9 мм, четыре винтовки калибра 5,56 мм, 1 ручной пулемет М249 калибра 5,56 мм, 1 40-мм подствольный гранатомет, а также ручной противотанковый гранатомет AT4, который мог использоваться для разрушения стен госучреждений.

На настоящий момент президент Лула и вице-президент Алкмин не прокомментировали ситуацию. Бывший президент Болсонару также сохраняет молчание. Защита задержанных военных и экс-министра Нетто отказалась от комментариев.