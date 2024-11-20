Бразильская телеведущая назвала бен Ладеном президента США Байдена

Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где в эти дни проходит саммит "Большой двадцатки" (G20), назвала президента США Джо Байдена бен Ладеном.

"Серия официальных фотографий - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США", - оговорилась во время трансляции ведущая Ана Мария Брага

Ее поправил коллега, после чего они рассмеялись, пожаловавшись на непростые утренние эфиры.

Напомним, Россию на G20 представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что в ходе встреч были достигнуты конкретные результаты и договоренности. В частности, страны будут активнее бороться с голодом и бедностью на планете.

Ранее сообщалось о фотосессии участников саммита без американского лидера Джо Байдена и еще двух политиков. По словам организаторов, они опоздали.