В Японии высказались об отношениях с Трампом

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба не собирается идти на конфронтацию с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а напротив, намерен работать с ним над построением отношений сотрудничества. Об этом глава японского правительства заявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

"Вместо того чтобы занимать конфронтационную позицию, я хочу приложить усилия, чтобы объяснить [Дональду Трампу], что японско-американское сотрудничество послужит национальным интересам как Японии, так и США, а также поможет поддержанию стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Исиба.

Он также подчеркнул, что японская сторона будет внимательно следить за шагами новой американской администрации, работая над построением отношений сотрудничества с Вашингтоном.

В Японии с обеспокоенностью относятся к планам Трампа ввести пошлины на ввозимые в США товары, в частности автомобили. В своих выступлениях на предвыборных митингах Трамп обещал не только сократить дефицит торгового баланса США путем введения пошлин на ввоз товаров из ЕС, но и вынудить предпринимателей перенести свои заводы в Соединенные Штаты. В частности, он предлагал ввести пошлины в размере 10% на ввоз любых товаров. При этом импорт из Китая будет облагаться тарифами в 60%, а произведенные за пределами США автомобили - в 100%.