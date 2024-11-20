Зеленский признал зависимость Украины от военной помощи США

Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой, если Вашингтон перестанет оказывать ему военную помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

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"Если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем", — отметил он. Зеленский признал, что Украине недостаточно собственных производственных мощностей, чтобы "победить и выжить".

А если избранный президент США Дональд Трамп решит сократить военную помощь Украине, то Киев "решит, что с этим делать", добавил он. Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности сообщила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине.

Она не уточнила подробности новых пакетов помощи, но заявила, что Вашингтон продолжит наращивать военную помощь Киеву, включая средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы. 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от Вашингтона только часть одобренной конгрессом страны помощи. Украинский лидер напомнил, что Соединенные Штаты одобрили выделение помощи на сумму в $175-177 млрд, но до Украины дошла только половина этой суммы.