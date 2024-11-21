Шеф Пентагона прокомментировал отказ главы Минобороны Китая от встречи с ним

Шефу Пентагона Ллойду Остину жаль, что министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался от встречи с ним во Вьентьяне, где собирались военные лидеры региона. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в прошлом такие многосторонние встречи служили редкой возможностью для Вашингтона и Пекина обсудить вопросы безопасности, включая планы КНР относительно Тайваня и споры в Южно-Китайском море.

«Это влияет на регион, потому что регион действительно хочет, чтобы два важных игрока в регионе, две важные державы говорили друг с другом. Это успокаивает весь регион», — сказал Остин.

Глава Минобороны США подчеркнул, что отклонение Китаем встречи не имеет «никаких последствий для будущего», и только Пекин может объяснить, «почему они решили не воспользоваться хорошей возможностью».

Пентагон не видит признаков готовности России к применению ядерного оружия

Ранее Китай отказал США во встрече министров обороны двух государств. Уточняется, что китайская сторона не приняла это предложение из-за недавней продажи Вашингтоном оружия Тайваню.