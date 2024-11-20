Президент Бразилии разозлил Запад одним решением по Украине

Лидеры стран Евросоюза остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20 с целью не уделять большое количество времени украинскому вопросу. О том, что разозлило участников саммита, рассказало агентство Reuters.

«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — цитирует агентство дипломатов.