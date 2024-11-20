СМИ: чехи опасаются эскалации украинского конфликта

Граждане Чехии опасаются эскалации конфликта на Украине и связывают с ним снижение уровня безопасности в своей республике. Это следует из итогов опроса социологического агентства NMS Market Research, о котором сообщил новостной портал Deník N.

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Четыре пятых чешских граждан, как отметил портал, считают, что в связи с конфликтом на Украине в Чехии ухудшилась ситуация в сфере безопасности. Две третьих жителей страны опасаются дальнейшей его эскалации и выхода за пределы Украины.

При этом, согласно порталу, особенно тревожным выводом, который можно сделать из итогов исследования, стал тот, что более 50% чешских граждан не готовы к защите своей страны. Тем не менее около 65% чехов согласились с восстановлением всеобщей воинской обязанности, которая была отменена 20 лет назад.

Опрос был проведен в сентябре. В нем были задействованы 1 000 респондентов старше 18 лет, представлявших все социальные группы населения.