МИД Кыргызстана объяснил согражданам новые правила пребывания в России

В МИД Кыргызстана сообщили об изменениях в законодательстве РФ, которые вступают в силу в 2025 году и направлены на усиление контроля за пребыванием иностранцев. В ведомстве призвали граждан КР, находящихся в России, внимательно ознакомиться с важной информацией для "урегулирования своего правового положения".

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По данным МИД, в России вводится так называемый режим высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ. В случае его применения нарушителя внесут в специальный реестр контролируемых лиц, в результате чего он будет обязан соблюдать несколько ограничений. В их числе запреты на изменение места жительства без разрешения органа внутренних дел; выезд за пределы территории субъекта России, муниципального образования, где пребывает иностранный гражданин; управление транспортными средствами, допуск к сдаче экзаменов на получение прав, выдачу (замену, обмен) российского или международного водительского удостоверения; приобретение или отчуждение недвижимого и движимого имущества, а также их регистрацию в госорганах; заключение брака; учреждение юридического лица.

Иностранец, чьи данные внесут в реестр, также не сможет открыть счет в банке и осуществлять банковские операции за исключением переводов денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц в целях совершения обязательных платежей, установленных законодательством России.

- В случае неоднократного (два и более раза) несоблюдения запретов будет принято решение о помещении нарушителя в специальное учреждение и его депортации, - подчеркнули в МИД КР. - Эти меры вступят в силу с пятого февраля 2025 года. Однако данные иностранных граждан, которые до указанной даты находились на территории России без законных оснований и не выехали из страны либо не легализовали свое пребывание, будут в течение трех месяцев внесены в реестр контролируемых лиц.

В связи с этим в ведомстве попросили кыргызстанцев в ближайшее время привести в порядок все необходимые документы, подтверждающие законность их пребывания в РФ.

- Обращаем также внимание на то, что с первого января 2025 года вступают в силу поправки, сокращающие срок временного нахождения иностранных граждан в Российской Федерации от 180 суток до 90 - в течение одного календарного года. Это касается тех, у кого нет соответствующих документов - разрешения на временное проживания, вида на жительство, трудового или гражданско- правового договора, - добавили в МИД Кыргызстана.

Справка "РГ"

В случае возникновения нестандартных ситуаций кыргызстанцы могут обратиться в консульские пункты МИД России за помощью, при необходимости можно попросить пригласить переводчика. Номера российских дежурных консулов в аэропортах: "Шереметьево" - 89162612384, "Домодедово" - 89162612359, "Внуково" - 89032118101. Также консультацию можно получить в представительствах Кыргызстана в Российской Федерации.

Вместе с тем

Вступающие в силу изменения в законодательстве России не касаются возможности граждан Кыргызстана легально трудоустроиться в РФ. Об этом, в частности, уже заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как утверждают в ЕЭК, этот момент зафиксирован в договоре о ЕАЭС.

"Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) вправе привлекать трудящихся... без учета ограничений по защите национального рынка труда, а государства- участники ЕАЭС не устанавливают и не применяют ограничения в целях защиты национального рынка труда..., за исключением ограничений... в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка", - говорится в статье 97 документа.

- При этом граждане из государств, не входящих в союз, могут столкнуться с тем, что на территории России для них будут введены ограничения на осуществление определенных видов трудовой деятельности, - отметили в ЕЭК.

Россия остается главным пунктом назначения для граждан КР, ищущих работу. По официальным данным, сегодня на предприятиях и организациях РФ заняты более 500 тысяч жителей республики. Договор о ЕАЭС снял для обладателей паспортов стран союза ограничения на общем рынке труда и установил равные права. А специальное приложение к документу гарантировало легально работающим мигрантам предоставление медуслуг, в том числе оказание неотложной скорой помощи как самим трудящимся, так и членам их семей независимо от наличия у них страхового полиса и возмещение затрат, возникших в связи с этим, за счет бюджетов стран пребывания.

Не менее важным преимуществом от участия в ЕАЭС для кыргызстанцев стало и то, что они получили возможность не оформлять патент или разрешение на легальную трудовую деятельность в России. Ее можно осуществлять на основании договора или контракта с работодателем. Кроме того, гражданам КР гарантирована реализация прав в сфере пенсионного обеспечения в рамках соответствующего соглашения, вступившего в силу в начале 2021 года. Оно позволяет жителям России, Кыргызстана, Армении, Казахстана и Беларуси получать выплаты независимо от того, в какой стране союза они проживают.

- За стаж, приобретенный после вступления в силу соглашения, пенсия назначается и выплачивается государством, на территории которого работал человек, - пояснили в Социальном фонде КР.

Кстати

В МИД КР также подготовили памятку для кыргызстанцев, планирующих поездку в Россию. В ведомстве просят следовать следующим рекомендациям:

- заблаговременно подготовить документы, удостоверяющие личность и дающие право пересечения государственной границы Российской Федерации;

- быть готовым к дополнительным проверочным мероприятиям, связанным с установлением законности въезда в РФ и требующим определенного времени;

- сохранять спокойствие, а также выполнять требования российских пограничных и иных компетентных органов при проведении проверки;

- после досмотровых мероприятий может быть принято решение об отказе во въезде в Российскую Федерацию;

- в случае отказа гражданину будет вручен соответствующий документ с указанием основания;

- в соответствии с международными договорами лица, которым отказано во въезде в Российскую Федерацию, передаются под ответственность авиакомпании. Они будут отправлены обратно ближайшим рейсом в среднем в течение одного- трех дней. В этот период авиакомпания обеспечивает их водой и питанием.

Как пояснили в МИД КР, введенный режим усиленного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации распространяется на всех иностранных граждан и направлен на обеспечение безопасности.