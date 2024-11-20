Трамп присоединился к Маску при запуске ракеты SpaceX Starship

Во вторник Дональд Трамп присоединился к Илону Маску в Техасе, чтобы понаблюдать за успешным испытательным запуском ракеты Starship компании SpaceX, демонстрирующим беспрецедентную близость между самым богатым человеком в мире и недавно избранным президентом Соединенных Штатов, сообщает Guardian.

Трамп сказал, что направляется "в Великий штат Техас, чтобы наблюдать за запуском самого большого объекта, который когда-либо поднимался не только в космос, но и просто оторвавшись от земли".

"Удачи Илону Маску и великим патриотам, причастным к этому невероятному проекту!" - добавил он.

Маск, основатель и исполнительный директор SpaceX, сказал, что для него "большая честь", что Трамп присутствовал на запуске. Сенатор от Техаса Тед Круз также находился рядом с ними во время запуска.

После взлета ракета выпустила свою первую ступень обратно на Землю. SpaceX отказалась от возвращения ракеты-носителя на стартовую площадку, как это было сделано после запуска в прошлом месяце, и вместо этого выбрала огненное приводнение в Мексиканском заливе. Причина неудачи ускорителя не была названа, но верхняя ступень Starship достигла основной цели миссии - длительного суборбитального полета для оценки обновлений аппаратного и программного обеспечения по сравнению с предыдущими полетами в этом году. Верхняя ступень приводнилась в Индийском океане через 1 час 5 минут после старта и, казалось, разделилась на две половины. Ожидалось, что сегменты утонут и не будут восстановлены.

Между тем, Трампу вскоре будет нужно принимать весьма важные решения о будущем космических полетов США. SpaceX уже получает миллиарды долларов от государственных контрактов США, и она готова получить еще больше. Ракеты Falcon и капсулы Dragon компании являются единственным кораблем НАСА, способным к полетам на международную космическую станцию, а посадочная система Starship была выбрана для возвращения людей на Луну, миссия в настоящее время запланирована на 2026 год.

Поскольку Маск почти неразлучен с Трампом с момента выборов, он, как сообщается, пользуется огромным влиянием на формирование второй администрации республиканца, их совместное появление в комплексе Starbase компании SpaceX в Бока-Чика для запуска шестого испытательного полета Starship было больше, чем просто взаимная поддержка, отметили наблюдатели.

Трамп еще не решил, кого он хочет видеть следующим администратором НАСА, поскольку агентство приближается к поворотному моменту в своей истории. Маск настаивает на том, что он может доставить людей на Марс в течение четырех лет и финансовая поддержка будет играть в этом решающее значение. Кроме того, на фоне растущих слухов о том, что НАСА рассматривает возможность отказа от своей собственной ракетной программы Space Launch System при администрации Трампа и все больше полагается на частный сектор для возвращения на поверхность Луны и будущих миссий на Марс, Маск может получить еще большие дивиденды.