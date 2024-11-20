В Кыргызстане обсудили укрепление связей с Россией

Связи России и стран региона будут укрепляться. Но как сделать их более эффективными и на чем необходимо акцентировать больше внимания? Ответы на непростые вопросы искали участники международного практического семинара, проведенного в Бишкеке общественным фондом "Ой Пикир" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова.

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В обсуждении приняли участие парламентарии, представители ведущих аналитических институтов России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и студенты вузов КР.

По словам депутата Жогорку Кенеша (парламента КР) Султанбая Айжигитова, глобальные изменения на мировой арене так или иначе затрагивают все государства, и Кыргызстан, тем более его связи с Россией, не исключение.

- Мы, конечно же, должны не только анализировать ситуацию, но и быть готовыми минимизировать негативные последствия, которые влекут за собой происходящие геополитические изменения, - отметил законодатель. - Но скажу прямо: даже когда во всем мире царит неопределенность, идет борьба за передел сфер влияния и непонятно, в какую сторону качнется маятник, в выборе отечественной позиции мы должны исходить в первую очередь из исторических связей.

Султанбай Айжигитов напомнил, что Россию связывают с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии культура, экономика, язык и, конечно же, география.

- Сегодня много говорят о БРИКС, но, думаю, нам не стоит концентрировать на нем все внимание, - полагает парламентарий. - Не скажу ничего нового, но считаю, что Россия - наследница Великой степи, и сегодня она имеет все основания возродить этот формат. На подобном фундаменте, на мой взгляд, должно появиться некое объединение наподобие СССР, которое объединит исторических союзников. Более того, именно на них - партнерах из числа бывших союзных республик - России стоит сделать особый акцент.

Представитель Бишкекского государственного университета имени Кусеина Карасаева, научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Каныбек Кудаяров, в свою очередь, убежден, что России и Кыргызстану необходимо установить более тесные связи между аналитическими центрами.

- Недавно в республике провели интересное исследование, - заинтриговал он. - Касалось оно работы аналитических центров, открытых в Кыргызстане. Выяснилось, что в республике насчитывается 24 такие структуры, однако физически функционируют только шесть. При этом большинство из них получает финансирование из западных источников.

Как подчеркнул Каныбек Кудаяров, по этой причине аналитические центры, работающие в республике, концентрируются на проектах, связанных с гендерной и экологической тематиками. "Тогда как организации, сотрудничающие с коллегами по ЕАЭС и России, отмечают низкий уровень профессиональных коммуникаций по своей линии, - констатировал он. - Также отмечается излишняя формализация научного сотрудничества".

Студенты же, принимавшие участие в семинаре, озвучили другую проблему. По мнению учащихся кыргызстанских вузов, молодежь в республике практически ничего не знает о гуманитарных и общественно-социальных проектах, реализуемых Россией для граждан стран Центральной Азии.

Кстати

В рамках международного практического семинара разработан проект единого портала. Он объединит всю информацию об образовательных, научно-гуманитарных, культурных проектах, реализуемых Россией, в которых могут принимать участие молодые кыргызстанцы. Этот инструмент позволит им напрямую подавать заявки на участие.