Трамп может признать Республику Сомалиленд государством

Избранный президент США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством.

«Дональд Трамп готов признать бывший британский протекторат в качестве официальной страны», — пишет Independent со ссылкой на экс-министра обороны Британии Гэвина Уильямсона.

По его словам, Трамп, вероятно, поднимет этот вопрос, как только вступит в должность в январе.

Ранее Трамп предложил американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на пост главы Минторга.