Эрдоган рассказал, почему запретил пролет президенту Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна не дала разрешение на пролет самолета президента Израиля Ицхака Герцога для прибытия в Баку на Климатический саммит ООН СОР-29. Он пояснил, что Анкара была вынуждена пойти на этот шаг, пишет ТАСС.

Ранее о закрытии воздушного пространства для самолета президента Израиля сообщил портал Caliber со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Эрдоган напомнил, что Анкара полностью разорвала торговые отношения с израильской стороной.

Эрдоган обратился с призывом к НАТО

Президент заметил, что да, действительно, Турция не разрешила Герцогу использовать воздушное пространство страны для пролета.

«Есть другие маршруты, и у него есть иные возможности туда добраться. Я не знаю, были ли он там в итоге. Но мы, Турция, отныне обязаны демонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это будем делать», — подчеркнул Эрдоган.

Канцелярия президента Израиля на прошлой неделе сообщила, что визит Герцога в Азербайджан был отменен якобы «по соображениям безопасности».