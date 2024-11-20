Макрон после разрешения Украине на удары вглубь РФ обратился к Путину

Французский президент Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России и после обновления доктрины РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине. Об этом политик заявил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, пишет РИА Новости.

«Я призываю президента (России Владимира — прим. "Ленты. ру") Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — отметил Макрон.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Так, РФ оставила за собой право применить ядерное оружие, если против нее и Белоруссии будет применено обычное оружие, создающее критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» выразил надежду, что западные страны внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России.

Накануне Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.