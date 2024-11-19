Байден отказался подтверждать разрешение ВСУ бить ATACMS вглубь России

Руководство США отказалось отвечать на запросы журналистов о том, было ли выдано Украине разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России или публикации в СМИ об этом решении не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, запросы были направлены главе США Джо Байдену, в Совбез, Пентагон и Госдеп. Все они были проигнорированы.

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Кроме того, журналисты задавали многочисленные вопросы американскому лидеру на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Он подчеркнуто отказался на них отвечать.

Вместе с тем, в понедельник, 18 ноября, представитель Госдепа США Мэттью Миллер пояснил, что не может подтвердить изменение позиции Вашингтона в этом вопросе.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ ночью во вторник, 19 ноября, нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области.

В ведомстве констатировали, что российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет.