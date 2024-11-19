Байдена назвали Бен Ладеном в телеэфире

Президента США Джо Байдена случайно назвали Бен Ладеном во время телеэфира на бразильском ТВ. Об этом сообщает «Ура.ру».

Оговорка произошла во время трансляции саммита стран «Большой двадцатки». Во время встречи Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, одна из дикторов случайно назвала американского президента Бен Ладеном — так звали одного из самых известных международных террористов. Впрочем, ведущую быстро поправил ее коллега.

«Началась череда протокольных фотографий с президентом Франции Эммануэлем Макроном и ласковое рукопожатие с Бен Ладеном из США. <...> Ой, Джо Байденом», – оговорилась ведущая.

Ранее Лавров оценил итоги саммита G20.