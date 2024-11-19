$100.03+0.09105.73+0.27
Войти в почту

Байдена случайно назвали Бен Ладеном в телеэфире

Президента США Джо Байдена случайно назвали Бен Ладеном во время телеэфира на бразильском ТВ. Об этом сообщает «Ура.ру».

Байдена назвали Бен Ладеном в телеэфире
© globallookpress.com

Оговорка произошла во время трансляции саммита стран «Большой двадцатки». Во время встречи Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, одна из дикторов случайно назвала американского президента Бен Ладеном — так звали одного из самых известных международных террористов. Впрочем, ведущую быстро поправил ее коллега.

«Началась череда протокольных фотографий с президентом Франции Эммануэлем Макроном и ласковое рукопожатие с Бен Ладеном из США. <...> Ой, Джо Байденом», – оговорилась ведущая.

Ранее Лавров оценил итоги саммита G20.