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В Конгрессе США потребовали объявить Байдену импичмент из-за ударов ATACMS по России

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо объявить импичмент, поскольку разрешение ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) — это антиконституционный акт войны. Об этой заявил представитель Конгресса США Томас Месси в социальной сети Х.

Байдену потребовали объявить импичмент из-за ударов ATACMS по РФ
© globallookpress.com
«Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он --просто лишенная воли марионетка глубинного государства», — написал конгрессмен.
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