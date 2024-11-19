Действующему президенту США Джо Байдену необходимо объявить импичмент, поскольку разрешение ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) — это антиконституционный акт войны. Об этой заявил представитель Конгресса США Томас Месси в социальной сети Х.

«Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он --просто лишенная воли марионетка глубинного государства», — написал конгрессмен.