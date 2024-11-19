Руководство Республиканской партии во время пресс-конференции в палате представителей Конгресса США представило планы на следующий год. Политики ни разу не упомянули помощь Киеву в ходе мероприятия, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По данным газеты, на пресс-конференции выступили спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства Стив Скализ, координатор партии Том Эммер и зампредседателя собрания Республиканской партии в палате Блэйк Мур.

Журналисты уточнили, что среди озвученных направлений работы есть меры, направленные на возвращение в США граждан, удерживаемых за рубежом, ограничение штрафов со стороны налоговой службы, развитие энергетики, борьба с финансированием террористических организаций и незаконной миграцией.

По их словам, ни один из выступающих не упомянул планы подконтрольного Республиканской партии Конгресса по поводу возможной поддержки Киева. Также не были озвучены какие-либо планы работы в отношении России.