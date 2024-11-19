Переворот в Абхазии: кто придет к власти, потеряет ли Россия влияние

Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Таким образом, участники массовых беспорядков, вспыхнувших в Сухуме неделю назад, одержали победу. По словам Бжании, он уходит ради сохранения стабильности. Теперь в течение трех месяцев состоятся перевыборы лидера республики. Какие политические силы придут там к власти, не охладятся ли отношения с Россией, возможно ли воссоединение с Грузией или ждать дрейфа в сторону Турции — в материале NEWS.ru.

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Как оппозиция Абхазии свергла президента

Во вторник Народное собрание (парламент) Абхазии приняло отставку президента Аслана Бжании. За нее голосовали 28 парламентариев из 35. Против был лишь один, два бюллетеня признаны недействительными.

Глава государства сам решил уйти и подал соответствующее заявление после переговоров с оппозицией в ночь на 19 ноября. По словам Бжании, таким шагом он сохранил «стабильность и конституционный порядок в стране». Его обязанности временно принял на себя вице-президент Бадра Гунба.

Протестующие, устроившие на минувшей неделе массовые беспорядки в Сухуме, в качестве ответного шага пообещали освободить захваченные ими правительственные здания.

Почему оппозиция требовала отставки Бжании

Протесты в Абхазии начались около недели назад из-за недовольства инвестиционным соглашением с Россией. Соответствующий законопроект был подготовлен аппаратом президента и предполагал строительство 30 тысяч единиц жилья в течение 10 лет. Власти считали, что продажа жилья иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит госбюджет.

Однако оппозиция сочла, что распродажа жилья иностранцам нарушит демографический баланс в Абхазии. По ее мнению, законом воспользуются прежде всего богатые россияне, поскольку санкции Запада сократили для них возможности капиталовложений. При этом лидеры оппозиции подчеркивают, что не хотят ссориться с Москвой, но лишь опасаются действий российских олигархов, а также использования сделки Бжанией «в корыстных целях».

Ратифицировать соглашение с Москвой парламент Абхазии собирался 15 ноября. Однако заседание отменили — депутаты не смогли даже утвердить повестку. Оппозиция потребовала повторного заседания для полной отмены сделки с Россией. В тот же день в Сухуме начались массовые беспорядки. Манифестанты прорвались в здание парламента, выломав решетки на окнах и распилив болгаркой двери. Полиция не смогла оттеснить толпу.

При этом митингующие всячески подчеркивали, что выступают за дружбу с северным соседом. Они махали российскими флагами и скандировали «Россия!».

Президент соседней Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник выразила поддержку протестам в Сухуме. «И в оккупированной Абхазии существует попытка провести российский закон, и там против него выступило гражданское общество. Я хочу выразить солидарность с ними», — сказала Зурабишвили телеканалу «Рустави 2».

В начале осени лидеры Грузии заговорили о скором воссоединении с Абхазией и другой отколовшейся республикой — Южной Осетией. Прогнозы звучали на фоне оттепели в отношениях Тбилиси и Москвы. О том, может ли Россия согласиться на воссоединение Абхазии и Грузии и что она попросит взамен, подробно писал NEWS.ru.

Как разделена политическая элита Абхазии

В Абхазии с самого начала обретения независимости сменяют друг друга у власти две силы, которые сейчас условно можно назвать багапшистами (это сторонники покойного президента Сергея Багапши) и хаджимбистами (сторонники экс-президента Рауля Хаджимбы), рассказывает NEWS.ru руководитель Фонда содействия развитию Абхазии Виталий Лабахуа. По его словам, чаще побеждали багапшисты, при этом обе стороны призывали к дружбе с Москвой.

«Разница в том, что сторонники Хаджимбы, которые сейчас и устроили мятеж, считают, что абхазская экономика должна быть закрыта. Их противники говорят, что экономика Абхазии не выживет без интеграции в российскую. Споры между ними периодически выливаются в кризисы. Нынешний кризис — уже четвертый. На этот раз, как и раньше, у руководства республики и у лидеров оппозиции хватило политической воли не доводить дело до прямых столкновений. Мирный путь важнее», — сказал Лабахуа.

Москва с озабоченностью наблюдает за событиями в соседней стране. Как заявила в конце прошлой недели представитель МИД РФ Мария Захарова, оппозиция не смогла «урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог» и вышла за рамки правового поля.

Захарова также посоветовала согражданам покинуть Абхазию. После этого россияне стали массово отказываться от туров в республику, сообщила Ассоциация туроператоров России. Следующим летом на отдых в Абхазию планировали отправиться свыше 100 тысяч туристов. Сейчас в отдельных компаниях уровень отказов достиг 95%.

Кто может стать следующим лидером республики

Политическая система республики схожа с российской. 67-я статья Основного закона гласит, что в случае отставки главы государства следует провести досрочные выборы. «Выборы нового президента должны быть проведены в трехмесячный срок. При этом лицо, исполняющее обязанности президента, не имеет права назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Республики Абхазия», — говорит Основной закон.

Лабахуа не исключает, что выборы выиграет председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, возглавивший волнения. Ардзинба — однофамилец первого президента Владислава Ардзинбы, при котором Абхазия выиграла войну с Грузией 1992–1993 годов.

Адгур Ардзинба достаточно долго был министром экономики в правительстве Хаджимбы. Сам Ардзинба ранее предложил на должность главы республики вице-президента Гунбу. Его кандидатуру выдвинули в качестве компромисса на переговорах с Бжанией.

Ардзинба также отверг попытки президента Грузии Саломе Зурабишвили пристроиться к его движению. По его словам, общество едино в том, что Абхазия — суверенное государство, поэтому заявления, звучащие из Тбилиси, его не волнуют.

Будет ли Абхазия сближаться с Турцией и Грузией

Инвестиции из России были ключевым предметом спора власти и оппозиции, пояснил NEWS.ru глава Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. «Понятно желание российских инвесторов стать собственниками этой земли. Но, с другой стороны, закон недоработан. Документ предполагает, что для начала скупки земли достаточно лишь заявить о намерении инвестировать, но не вкладывать реальные деньги», — посетовал политолог.

Москва много помогает республике, и там это ценят. Однако претензии российских инвесторов на землю в Абхазии вызывают раздражение в обществе, отмечает он. «Начинается больше хозяйственный спор, чем идеологический. На данном этапе отношение к России не портится, но вот к российским инвесторам — возможно. В этом плане для нынешней оппозиции Грузия может выглядеть даже более надежным и умеренным партнером», — допустил Гращенков.

Политолог подчеркнул: если Москва хочет по-прежнему доминировать в республике, ей необходимо соблюсти баланс интересов, иначе в итоге влияние в Абхазии перехватят грузинские и турецкие инвесторы.

«Прямой конфликт с новыми властями Абхазии обнулит отношения, а земли скупят грузинские и турецкие инвесторы. Сейчас возник момент эскалации, который использовала оппозиция. Абхазию признает только Россия, так что республике просто некуда уходить. Но вот собственность может уйти от российских инвесторов, если Москва будет действовать неосторожно», — предупреждает политолог.

Хотя против уходящих абхазских властей выступали и в Грузии, ждать, что влияние Тбилиси в республике теперь усилится, не стоит, сказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, РФ не позволит грузинам вернуть эту территорию под свой контроль.