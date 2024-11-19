В ООН сделали заявление после после удара американскими ракетами по России

ООН выразила обеспокоенность в связи с эскалацией украинского конфликта после ракетного удара ВСУ по Брянской области РФ. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — сказал Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать недавний ракетный удар ВСУ по территории России.

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В дополнение к своему выступлению Дюжаррик подчеркнул важность поиска мирных путей разрешения конфликта и призвал все стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего нарастания напряженности в регионе. ООН продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает диалог между участвующими сторонами, заявил он.