Нетаньяху пообещал по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны готовы заплатить палестинцам по 5 млн долларов (более 500 млн рублей) за каждого заложника, освобожденного из рук движения ХАМАС. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время своего визита в сектор Газа.

По словам Нетаньяху, израильские власти также готовы предоставить помогающим с освобождением пленников палестинцам и их семьями безопасный выход из сектора.

«Выбор за вами, выбирайте. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех», — заявил премьер.

Ранее член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил, что движение готово пойти на немедленное прекращение огня в секторе Газа, однако на протяжении нескольких месяцев не получало серьезного предложения со стороны Израиля. По его словам, последняя сделка по этому направлению обсуждалась еще летом.