Китай объяснил отказ Пентагону во встрече министров обороны двух стран

Пекин не удовлетворил запрос США на организацию переговоров министра обороны Китая Дун Цзюня и шефа Пентагона Ллойда Остина, заявил представитель Пентагона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, переговоры планировалось провести «на полях» встречи глав оборонных ведомств азиатских стран в Лаосе.

Представитель Пентагона заметил, что Пекин объяснил свой отказ тем, что Соединенные Штаты продают Тайваню современное оружие.

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Чиновник пояснил, что нежелание общаться с американскими коллегами по вопросам текущей повестки может быть обусловлено санкциями США против китайских компаний, поездками видных чиновников на Тайвань, инцидентом с китайским аэростатом.

По его словам, неясно, является ли этот отказ сигналом повторного прекращения диалога между военными США и КНР.

Ранее сообщалось, что в 2024 году США направили властям Тайваня вооружения и военную технику в больших объемах. Общая стоимость поставок составила свыше $1,7 млрд.